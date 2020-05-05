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Факты / Украина / Общество

Еще в одном общежитии Киева зафиксировали коронавирус

В Киеве еще в одном общежитии на улице Борщаговской зафиксировали случай коронавируса.

Таким образом, число общежитий в Киеве, где обнаружены заболевшие Covid-19, увеличилось до трех.

Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко.

Сейчас больной находится на самоизоляции. Девять человек, которые с ним контактировали, ожидают результаты ПЦР-тестов.

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Во втором общежитии зафиксировали 5 случаев Covid-19. В помещении общежития на карантине находится 121 человек.

В другом общежитии один случай заболевания коронавирусом. Человек находится на режиме самоизоляции. Общее количество зарегистрированных жильцов общежития — 317 человек.

Напомним, 27 апреля стало известно о вспышке коронавируса в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

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