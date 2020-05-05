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Факты / Украина

Дело Януковича: суд в Киеве разблокировал процедуру экстрадиции

Решение Печерского районного суда Киева об аресте Виктора Януковича, которое было объявлено 4 мая, дает право обвинению начать процедуру экстрадиции беглого президента.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования, сообщает Офис генпрокурора.

В ведомстве объясняют, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Как сообщалось, суд в Киеве избрал Януковичу меру пресечения в виде ареста на два месяца по делу об узурпации власти. В 2010 году решением Конституционного Суда была введена Конституция в редакции 1996 года, которая предоставила президенту больше полномочий.

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