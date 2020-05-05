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Факты / Украина / Общество

В Украине стремительно растет количество бессимптомных больных Covid-19 — Минздрав

Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина, — сказал Зеленский.

По данным Министерства здравоохранения, сейчас все больше случаев бессимптомного течения болезни, из-за чего возможно распространение коронавируса.

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Напомним, 4 мая в Украине зафиксировали самый низкий показатель больных коронавирусом относительно общего количества активных больных — 3,5%.

К слову, по состоянию на 5 мая в Украине уже 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных. 316 человек умерло от коронавируса.

Источник: Офис президента

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