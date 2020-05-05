Боевики стреляли вблизи Авдеевки и Орехово: один боец ВСУ получил ранение

5 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, ранив двух украинских военнослужащих.

— Неподалеку населенного пункта Авдеевка был ранен один украинского героя. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирование, — говорится в сообщении ООС.

Пострадавших доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

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В ответ военные ООС огнем подавили вражескую активность.

Напомним, 22 апреля участники Трехсторонней контактной группы по Донбасса во время переговоров в формате видеоконференции договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.