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Факты / Украина / Общество

День пехоты — лучшие поздравления в открытках

В Украине второй раз отмечается День пехоты Вооруженных сил Украины.

Поздравить пехотинцев можно яркой открыткой, которую разработали дизайнеры Факты ICTV.

Мы собрали для вас лучшие поздравления в картинках.

Читайте: В Украине появились три новых праздника

 

День пехоты - лучшие поздравления в открытках

 

День пехоты - лучшие поздравления в открытках

День пехоты - лучшие поздравления в открыткахДень пехоты - лучшие поздравления в открытках

День пехоты - лучшие поздравления в открытках

 

Как сообщали Факты ICTV Указ об установлении Дня пехоты президент подписал 19 апреля 2019.

Целью праздника есть чествование мужества и героизма воинов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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