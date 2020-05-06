Феофания выпустила приложение для определения риска заболевания Covid-19

Больница Феофания и украинская ІТ-компания Selenium Health и HL7 выпустили мобильное приложение CORONAVIRUS-Диагностика для определения риска заболевания человека Covid-19.

Оно не только оценивает риск заболевания конкретного пациента, но и собирает данные для анализа симптомов, на основании которых система выдает прогноз.

Кроме того, анализ данных исследований, которые проводятся благодаря приложению, позволяет быстрее подбирать и применять корректные схемы лечения, а также прогнозировать вспышки коронавируса.

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Алгоритм, который используется в приложении, основан на математической модели и технологии искусственного интеллекта. Он делает акустический анализ кашля, а также оценивает визуальные признаки болезни.

Это первое подобное мобильное приложение для платформ Android и iOS. CORONAVIRUS-Диагностика прошел тщательную проверку от Google и Apple на соответствие требованиям безопасности медицинской информации.

Скачать его можно по ссылке.

Кстати, вы можете проверить, насколько хорошо знаете симптомы коронавируса, пройдя тест Фактов ICTV.

Источник: Феофания