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Факты / Украина / Общество

Кернес надеется на открытие метро Харькова с 12 мая

В Харькове могут восстановить работу метрополитена уже в мае.

Об этом 6 мая заявил мэр города Геннадий Кернес.

По его словам, власти Харькова будут ждать соответствующего разрешения со стороны Кабинета министров.

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— Я хотел бы, чтобы с 12 мая, после ослабления карантина, в Харькове открылось метро. Но открывать его мы будем в соответствии с теми мерами, которые предложит Кабмин.

Только пусть в правительстве подумают о потерях, нанесенных городу из-за блокирования работы метрополитена, — заявил Кернес.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, как будут открывать метро в Киеве. По его словам, метрополитен заработает на последнем этапе выхода из карантина.

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