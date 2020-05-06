12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели, до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала до 24 апреля, потом до 11 мая, а теперь до 22 мая.

— Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

С 6 апреля вступили в силу более жесткие правила карантина, которые призваны максимально ограничить передвижение людей на улицах и в общественных местах. В соответствии с требованиями карантина, граждане должны оставаться дома и выходить только по необходимости, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Ослабление карантина в Украине ожидается после 11 мая. Как отметили в Кабмине, на первом этапе планируется разрешить работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов.

Также правительство может разрешить гражданам посещать парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские с придерживанием ряда условий противоэпидемиологической ситуации.

Кроме того, уже через неделю разрешат работу объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами, музеев, библиотек, стоматологический клиник, нотариусов, аудиторов, адвокатов и сервисов бытовых услуг.

Подробнее о том, как проходит карантин в Украине, можно прочитать в текстовом онлайне на Фактах ICTV.