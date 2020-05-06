По состоянию на 6 мая 2020 года в Украине зафиксировано 13 184 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

327 человек умерло, а 2 097 — выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 487 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Карта распространения коронавируса в Украине по областям

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 472 случая;

Волынская область — 359 случаев;

Днепропетровская область — 568 случаев;

Донецкая область — 85 случаев;

Житомирская область — 456 случаев;

Закарпатская область — 572 случая;

Запорожская область — 298 случаев;

Ивано-Франковская область — 1037 случаев;

Кировоградская область — 402 случая;

г. Киев — 1651 случай;

Киевская область — 891 случай;

Львовская область — 553 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 165 случаев;

Одесская область — 505 случаев;

Полтавская область — 232 случая;

Ровенская область — 787 случаев;

Сумская область — 130 случаев;

Тернопольская область — 935 случаев;

Харьковская область — 403 случая;

Херсонская область — 143 случая;

Хмельницкая область — 134 случая;

Черновицкая область — 1985 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 65 случаев.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.