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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

По состоянию на 6 мая 2020 года в Украине зафиксировано 13 184 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

327 человек умерло, а 2 097 — выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 487 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Карта распространения коронавируса в Украине по областям

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 472 случая;
  • Волынская область — 359 случаев;
  • Днепропетровская область — 568 случаев;
  • Донецкая область — 85 случаев;
  • Житомирская область — 456 случаев;
  • Закарпатская область — 572 случая;
  • Запорожская область — 298 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1037 случаев;
  • Кировоградская область — 402 случая;
  • г. Киев — 1651 случай;
  • Киевская область — 891 случай;
  • Львовская область — 553 случая;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 165 случаев;
  • Одесская область — 505 случаев;
  • Полтавская область — 232 случая;
  • Ровенская область — 787 случаев;
  • Сумская область — 130 случаев;
  • Тернопольская область — 935 случаев;
  • Харьковская область — 403 случая;
  • Херсонская область — 143 случая;
  • Хмельницкая область — 134 случая;
  • Черновицкая область — 1985 случаев;
  • Черкасская область — 314 случаев;
  • Черниговская область — 65 случаев.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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