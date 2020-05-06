По состоянию на 6 мая 2020 года в Украине зафиксировано 13 184 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.
327 человек умерло, а 2 097 — выздоровели.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 487 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Карта распространения коронавируса в Украине по областям
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 472 случая;
- Волынская область — 359 случаев;
- Днепропетровская область — 568 случаев;
- Донецкая область — 85 случаев;
- Житомирская область — 456 случаев;
- Закарпатская область — 572 случая;
- Запорожская область — 298 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1037 случаев;
- Кировоградская область — 402 случая;
- г. Киев — 1651 случай;
- Киевская область — 891 случай;
- Львовская область — 553 случая;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 165 случаев;
- Одесская область — 505 случаев;
- Полтавская область — 232 случая;
- Ровенская область — 787 случаев;
- Сумская область — 130 случаев;
- Тернопольская область — 935 случаев;
- Харьковская область — 403 случая;
- Херсонская область — 143 случая;
- Хмельницкая область — 134 случая;
- Черновицкая область — 1985 случаев;
- Черкасская область — 314 случаев;
- Черниговская область — 65 случаев.
Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.