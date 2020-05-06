Корректируя медреформу, министр Степанов останавливает массовое увольнение врачей

Медицинская реформа требует коррекции и глава Минздрава Максим Степанов стал первым министром, который набрался смелости это признать. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил политический эксперт Тарас Семенюк.

— Ситуация, которая сейчас вокруг Министерства здравоохранения и медицинской реформы, говорит об одном: реформа нуждается в коррекции. Почему? Вызовы времени. И Степанов — первый министр, который набрался смелости это признать. Речь не идет об остановке реформы, но о корректировке в направлении улучшения, оценивая изменения, которые вносит пандемия в жизнь всего мира, — написал политолог.

По его словам, инструменты, которые закладывала в медицинскую реформу команда Ульяны Супрун, имели эффект, но сейчас нужно искать свой путь с оглядкой на собственные финансовые силы и запросы общества.

— Украине нужно свой формат реформы вырабатывать, не копировать чужие, но и не забывать об успешных кейсах. Надо предлагать свое видение этой проблемы и способы ее решения. Очевидно, новый министр это видение имеет, а его заявления по недопущению увольнения медиков и закрытию больниц найдут поддержку у большинства самих врачей и украинцев. Поскольку закрытие больниц — это точно не в интересах общества, — считает эксперт.

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Он также отметил, что дальнейшее реформирование зависит от того, как новая команда МОЗ будет воплощать свое видение в жизнь.

— Теперь важно увидеть, как это новое переосмысление будет внедряться в реальность. Насколько новой команде МОЗ хватит ресурсов и настойчивости в достижении заявленных целей. Ведь 11 млрд грн, которые необходимы для медицинской отрасли, и о которых говорил Степанов, еще надо где-то найти. А потом еще и эффективно их потратить, — подытожил Тарас Семенюк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача безотлагательно предложить пути решения проблем медицинской реформы.