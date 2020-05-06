Пробки в Киеве: Киев остановился в пробках на мостах (КАРТА)

На мостах Киева утром образовались пробки, несмотря на то, что в столице продолжается карантин из-за пандемии коронавируса.

Затруднено движение на мостах в направлении правого берега — Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком.

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Также пробки образовались на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов, Парковой дороге, на аллеях Петровской и Героев Крут, проспектах Победы и Воздухофлотском, улицах Набережно-Крещатицкая и Московской, Кловском спуске.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Освободителей. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Братиславская, Миропольская. Также ограничено движение на проспекте Николая Бажана в сторону моста.

По состоянию на 6 мая 2020 года в Украине зафиксировано 13 184 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.