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Факты / Украина / Общество

Массовых мероприятий 8 и 9 мая в Украине не будет из-за карантина — Шмыгаль

Из-за пандемии коронавируса и карантина массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения в Украине не будет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

— В связи с карантином мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий, — отметил Денис Шмыгаль.

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В то же время Шмыгаль поручил представителям местной власти поздравить и почтить ветеранов в регионах.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль рассказывал, как будут открывать метро в Киеве. По его словам, открытие подземки может спровоцировать повторную вспышку коронавируса. Поэтому метрополитен в столице возобновит свою работу на последнем этапе выхода Украины из карантина.

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