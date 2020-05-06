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Факты / Украина / Общество

Минздрав назвал области Украины, где дети чаще всего болеют Covid-19

В Украине 881 ребенок заболел коронавирусом, из них 137 — выздоровели.

Чаще всего на Covid-19 болеют дети в возрасте от 10 до 14 лет, в Украине 211 таких больных.

Больше всего случаев коронавируса среди детей в таких регионах и городах страны:

  • Черновицкая область — 177 (выздоровели — 29)
  • Киев — 102 (выздоровели — 2);
  • Киевская область — 86 (выздоровели — 5);
  • Тернопольская область — 61 (выздоровели — 12);
  • Ровенская область — 55 (выздоровели — 2).

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Среди больных коронавирусом детей десять — находятся в отделении интенсивной терапии, один — подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, еще один — находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, ранее мы называли украинские больницы, где впервые в стране начнут испытывать препараты против коронавируса на людях.

Источник: Центр общественного здоровья

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