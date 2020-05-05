PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На Буковине выявили 37 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 1 985, за последние сутки зафиксировали 37 новых случаев заражения.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

— Установлено 37 новых случаев инфицирования коронавирусом. Двое буковинцев за эти сутки умерли, 42 человек выздоровели. Общее количество людей, которые выздоровели, достигла 217 человек, — заявил он.

Читайте: Карантин в Черновицкой области не завершат до 22 мая — Осачук

Напомним, в больницах Черновцов закончились места для больных Covid-19.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка