На Буковине выявили 37 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 1 985, за последние сутки зафиксировали 37 новых случаев заражения.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

— Установлено 37 новых случаев инфицирования коронавирусом. Двое буковинцев за эти сутки умерли, 42 человек выздоровели. Общее количество людей, которые выздоровели, достигла 217 человек, — заявил он.

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Напомним, в больницах Черновцов закончились места для больных Covid-19.