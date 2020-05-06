Пациентам перед операциями будут делать бесплатные тесты на коронавирус

Пациентов перед проведением плановых операций будут бесплатно тестировать на Covid-19 методом ПЦР.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы приняли соответствующий нормативный акт — постановление правительства — в понедельник. Это очень необходимо для жизни и здоровья наших граждан, потому что карантин уже длится более 50 дней.

Пообщавшись с нашими врачами на местах, мы увидели необходимость начала плановых операций. Это прежде всего касается онкологии, кардиохирургии, поэтому было принято такое решение, — заявил он.