Пациентам перед операциями будут делать бесплатные тесты на коронавирус

Пациентов перед проведением плановых операций будут бесплатно тестировать на Covid-19 методом ПЦР.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Мы приняли соответствующий нормативный акт — постановление правительства — в понедельник. Это очень необходимо для жизни и здоровья наших граждан, потому что карантин уже длится более 50 дней.
Пообщавшись с нашими врачами на местах, мы увидели необходимость начала плановых операций. Это прежде всего касается онкологии, кардиохирургии, поэтому было принято такое решение, — заявил он.
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Министр отметил, что проведение плановых операций возможно только с очень четким соблюдением санитарных правил.
— Именно поэтому все без исключения пациенты, которые будут проходить госпитализацию в связи с плановой операцией, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут проходить самоизоляцию в течение двух-трех дней после тестирования и затем уже будут госпитализированы в больницу для проведения операций, — отметил Степанов.
Напомним, по состоянию на 9.00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая короновируса, из которых 487 — за сутки.