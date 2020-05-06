Программу Кабмина отправили на доработку четыре комитета Рады

Четыре комитета Верховной Рады решили отправить на доработку программу деятельности правительства, что снижает шансы Кабмина Дениса Шмыгаля получить иммунитет на год, сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По его словам, документ уже рассмотрели:

Комитет по вопросам экологической политики;

Комитет по вопросам организации государственной власти;

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Комитет по вопросам экономического развития (главный по этому вопросу).

– Таким образом шансы получить от парламента иммунитет от увольнения на год стремительно приближаются к нулю, – отметил Железняк.

Читайте: Программа деятельности Кабмина: в приоритетах — пенсии и оклады медикам

Неделю назад Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития подверг жесткой критике программу правительства и отправили ее на доработку, указав на слабость экономического блока.

Кабмин Шмыгаля подал проект программы правительства в Раду 13 апреля.