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Факты / Украина / Политика

Саакашвили назвал должность, на которую ждет своего назначения от Зеленского

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил, что ждет назначения себя председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

— Председателем исполнительного комитета, а не секретарем, — уточнил Саакашвили, подтверждая информацию о своем возможном назначении.

При этом он не сообщил, когда именно может получить должность. По сообщениям в СМИ, Саакашвили могут назначить председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в среду, 6 мая.

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Созданный в 20214 году Национальный совет реформ является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

К слову, ранее в СМИ появлялась информация о возможном выдвижении Саакашвили на выборах мэра в Одессе в качестве кандидата Слуги народа.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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