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Факты / Украина

Сколько заработал Коболев в апреле – глава Нафтогаза назвал сумму

В апреле председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев заработал 47 тыс. грн.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров.

— За апрель этого года моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен, поскольку и правление Нафтогаза и Наблюдательный совет приняли решение. Об этом мы официально сообщили еще на прошлой неделе — о безукоризненном исполнении принятого закона о бюджете Украины, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний, — сказал он.

Читайте: Обращаться за возмещением переплаты за газ можно будет с 20 апреля — Коболев

Напомним, 29 апреля Кабмин поддержал постановление о размере заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждении членов наблюдательных советов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что до конца карантина зарплата чиновника не должна превышать 47 тыс. грн.

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