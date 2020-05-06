Вспышку коронавируса зафиксировали в опорной больнице Харьковской области

В двух медсестер Харьковской областной инфекционной больницы подтвердили коронавирус.
Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.
Медсестры заразились после контакта с больным на работе. Их состояние оценивается как средне тяжелое, они госпитализированы.
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— Они находятся также на лечении в нашем заведении. Состояние этих больных средне тяжелое без пневмонии, — уточнил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов.
Это первые случаи заболевания медперсонала областной инфекционной больницы, которая определена как первая опорная для приема пациентов с Сovid-19 в области.
По состоянию на утро вторника в регионе было подтверждено 380 случаев коронавируса.
Напомним, по состоянию на утроe 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая короновируса, из которых 487 — за сутки.
Источник: Харьковская ОГА