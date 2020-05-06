В Черкассах женщина стала первым донором плазмы в Украине для больных Covid-19

Жительница Черкасс, которая вылечилась от коронавируса, стала первым в Украине донором плазмы для больных Covid-19.

Юлия Кикоть поделилась, что после пережитой болезни не могла остаться в стороне от этой проблемы.

— Когда я увидела в соцсетях, что центр крови приглашает тех, кто переболел коронавирус, в плазму крови, я не задумалась ни минуты, я точно знала, что это надо сделать. Человечеству очень важно найти лекарство, чтобы побороть этот недуг. Но многие уже погибли, даже в Украине, — рассказала Юлия.

Украинские специалисты убеждены: спасением для человечества может стать плазма крови тех, кто уже переболел Covid-19.

— Сегодня у нас есть четкое понимание, как сделать этот препарат. Но для его производства необходима плазма, плазма от переболевших людей с высокими титрами, с высокими антителами к Covid-19, объяснила заместитель одной из фармакологических компаний Оксана Плотникова.

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К сбору крови с антителами уже подготовили центры в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре и Харькове. Производители лекарств надеются, что осенью им удастся получить готовый препарат для лечения больных Covid-19.

Эксперты предупреждают: это — не вакцина для здоровых, но действенные лекарства для тех, кто заразился.

— В мире существует такая практика переливания тяжело больным плазмы крови тех, кто уже переболел Covid-19, однако это преимущественно экспериментальная терапия или терапия отчаяния. Потому что для этого должны быть хорошо оснащенные лаборатории и это должны быть специалисты, — убеждает врач-инфекционист Ольга Терешко.

Медики приветствуют инициативу частных компаний в разработке лекарств, но советуют не надеяться пока на чудодейственное лечение и строго соблюдать все предостережения, чтобы не заболеть.

Напомним, первыми донорами плазмы в Голливуде стали Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.