В Днепре 63-летняя женщина заразила коронавирусом 35 человек

35 человек, заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Днепре, вероятно, заразились от 63-летней женщины.

Сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице, заявляют в Днепровской горсовете.

3 мая женщина была госпитализирована в инфекционную больницу №21.

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— Специалисты установили, что все 35 человек, у которых Covid-19 обнаружили за минувшие сутки в Днепре, контактировавших с ней, — заявили в горсовете.

Больная также является контактным относительно своего 37-летнего сына, который болеет коронавирусом с 1 мая. Его контакты сейчас также выясняют.

По состоянию на 6 мая, в Днепровской инфекционной больницы №21 находятся 79 пациентов, 69 из которых — с подтвержденным диагнозом. Трое больных — в тяжелом состоянии.

Напомним, в Днепропетровской области за последние сутки обнаружили 90 случаев Covid-19, всего в регионе 568 жителей болеют коронавирусом, 72 — уже выздоровели, 4 — умерли.

Больше всего новых случаев — в Кривом Роге и Днепре.

Источник: Днепровская горсовет