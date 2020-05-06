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Факты / Украина / Общество

В Днепропетровской области за сутки 90 людей заболели Covid-19

В Днепропетровской области за последние сутки обнаружили 90 случаев Covid-19, всего в регионе 568 жителей болеют коронавирусом, 72 — уже выздоровели, 4 — умерли.

Больше всего новых случаев — в Кривом Роге и Днепре.

— Коронавирус подтвердили в 40 жителей Кривого Рога, 34 человек из Днепра, трех — из Никополя и по одному из Каменского и Новомосковска, — отчитываются в Днепропетровской ОГА.

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Кроме того, новые случаи зафиксировали в Софиевском, Криничанском, Солонянском, Днепровском, Криворожском и Новомосковском районах. Всего в области более 7,7 тыс. жителей проверили на коронавирус.

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром коронавирусом инфицированы 45 жителей ребцентров.

Источник: Днепропетровская ОГА

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