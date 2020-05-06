За последние сутки в Крыму зафиксировали 40 новых случаев коронавируса, из них восемь — в Севастополе.

29 случаев обнаружили во время противоэпидемических мероприятий среди врачей и пациентов Алуштинской городской больницы.

— Еще одного заболевшего выявили как контактного по ранее подтвержденному случаю, двое – при обращении за медицинской помощью, — сообщил “глава” оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов во время брифинга.

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Из восьми случаев Covid-19 в Севастополе, семеро – строители военного объекта. Еще один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции.

По состоянию на 6 мая 2020 года в Крыму подтвердили 266 случаев заболевания, 160 — в Крыму, 106 — в Севастополе.

Напомним, ранее мы писали, что 27 апреля в Крыму коронавирусом заболела работник медицинского учреждения Кировского района.

Источник: Крымская правозащитная группа