Коронавирус в Сумской области: еще 18 человек заболели

Коронавирус в Сумской области подтвердили еще у 18 человек за последние сутки.

Covid-19 было зафиксировано в Сумах — 11 человек, Глухове — 1 и в Сумском районе — 6.

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— За все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было выявлено 24 случая заболевания, в Сумском районе — 7, г. Ахтырка — 4, г. Конотоп — 14, Конотопский район — 26, г. Кролевец — 21, Кролевецкий район — 8, г. Шостка — 11, Тростянецкий район — 2, Роменский район — 1, Недригайловский район — 1, г. Белополье — 1, г. Ромны — 4, Глуховский район — 2, г. Глухов — 3, — сообщает Сумской областной лабораторный центр.

По состоянию на 6 мая в учреждениях здравоохранения в Сумской области с 371 кровати, которые определены для госпитализации пациентов с коронавирусом, заняты лишь 14. Это составляет 3,8% от общего количества койко-мест.

Напоминаем, что в Сумской области житель больной коронавирусом инфицировал 24 человека, один из них умер.

Источник: Сумская ОГА