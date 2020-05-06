В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвержден новый случай заболевания коронавирусом.

Covid-19 обнаружили у военнослужащего из Одесской области. Пациент лечится дома под наблюдением медицинской службы, его состояние удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.

— По состоянию на 07:00 6 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19 болеет 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 людей и 2 летальных случая, — сообщает Командование медицинских cил ВСУ.

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По состоянию на 6 мая в ВСУ зарегистрировано 30 инфицированных пациентов на Covid-19.

За весь период пандемии 49 пациентов выздоровели, а 2 — умерли.

На изоляции находится 257 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается самоизоляция в ближайшие трое суток — 97 человек.

Ранее Факты ICTV сообщали, что по состоянию на 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавируса.