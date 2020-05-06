В Украину прилетел самолет Мрия с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл самолет Мрия с гуманитарной помощью от КНР.

Медицинский груз закупила компания Нафтогаз.

— Суммарно вся партия из КНР стоит примерно полмиллиарда гривен, — заявил на брифинге председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

В груз входят 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

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Это уже второй рейс крупнейшего в мире транспортного самолета в Украине за последние недели.

Напомним, 23 апреля в Украину прибыл первый самолет Мрия. В Киев из Китая привезли медицинские средства для борьбы с коронавирусом: защитные маски, перчатки, препараты и костюмы.

Самолет встречал лично президент Владимир Зеленский.