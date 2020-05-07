Экс-руководство Госналоговой отмыло миллиарды гривен через конверцентры — СБУ

Прежнее руководство Государственной налоговой службы создало схему по незаконному формированию налогового кредита с налога на добавленную стоимость.

По версии следствия Службы безопасности Украины, через этот механизм руководители налоговой, в том числе руководители территориальных управлений ГНС, в течение 2019-2020 годов отмыли миллиарды гривен.

Злоумышленники меняли работу электронных баз данных налоговой и крышевали транзитно-конвертационные центры, узнали в СБУ.

Читайте: Верланов оспаривает увольнение с должности председателя ГНС

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 и ч. 3 ст. 209 УК, работники спецслужбы провели сотни обысков.

Как сообщалось, утром 7 мая дома у экс-председателя ГНС Сергея Верланова прошли обыски.