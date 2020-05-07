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Факты / Украина / Общество

Масочный режим и дезинфекция: как будет работать общественный транспорт после 22 мая

Кабинет министров позволит осуществлять малому и среднему бизнесу пассажирские перевозки после 22 мая.

Для этого приняли изменения в постановление о карантине, говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии Фактам ICTV.

— Но работать они могут только из соблюдением правил — тотальный масочный режим, периодическая дезинфекция транспортных средств и ограниченное количество пассажиров — по местам для сидения, — говорит Криклий.

Читайте: Первые электрички запустят после 22 мая — Криклий

Разрешения на использование транспорта и спецпропуска будут выдавать местные органы власти.

Как писали Факты ICTV, внутреннее авиасообщение может заработать в июне. Международные перевозки будут зависеть от карантинных мероприятий.

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