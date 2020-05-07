Кабинет министров позволит осуществлять малому и среднему бизнесу пассажирские перевозки после 22 мая.
Для этого приняли изменения в постановление о карантине, говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии Фактам ICTV.
— Но работать они могут только из соблюдением правил — тотальный масочный режим, периодическая дезинфекция транспортных средств и ограниченное количество пассажиров — по местам для сидения, — говорит Криклий.
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Разрешения на использование транспорта и спецпропуска будут выдавать местные органы власти.
Как писали Факты ICTV, внутреннее авиасообщение может заработать в июне. Международные перевозки будут зависеть от карантинных мероприятий.