Кабинет министров позволит осуществлять малому и среднему бизнесу пассажирские перевозки после 22 мая.

Для этого приняли изменения в постановление о карантине, говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии Фактам ICTV.

— Но работать они могут только из соблюдением правил — тотальный масочный режим, периодическая дезинфекция транспортных средств и ограниченное количество пассажиров — по местам для сидения, — говорит Криклий.

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Разрешения на использование транспорта и спецпропуска будут выдавать местные органы власти.

Как писали Факты ICTV, внутреннее авиасообщение может заработать в июне. Международные перевозки будут зависеть от карантинных мероприятий.