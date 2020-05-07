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Факты / Украина

Карантин в Украине: что проходит 7 мая (КАРТА)

7 мая в Украине зафиксировали 507 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших возросло до 13 691.

Из них 340 человек умерли, 2 396 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в трех областях — Одесской (63), Черновицкой (63) и Днепропетровской (56).

Также уже второй день подряд фиксируют увеличение количества зараженных во Львовской области (за сутки +42 случая).

карта поширення коронавірусу в україні

В Вооруженных силах ситуация несколько лучше. 7 мая здесь подтвердили только два новых случая заражения.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

В Киеве также значительно уменьшилось количество больных — за сутки обнаружили 24 случая. Всего в столице коронавирусом болеют 1 675 человек.

Коронавірус у Києві КАРТА

Ослабление карантина и открытие рынков

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице должны открыться 37 рынков, сегодня работают десять из них:

  • Демеевский;
  • Маяк;
  • Печерский;
  • Владимирский;
  • Базар на Лесной;
  • Феофановский;
  • Одесский;
  • Иллис;
  • Выгуровский;
  • Бессарабский.

Всего Госслужба по вопросам защиты потребителей проверила 586 рыков по всей стране. Из них открылись 555, не готовыми оказались 34.

Які ринки працюють у Києві

Общественный транспорт на карантине

До 22 мая резких изменений в работе общественного транспорта в Украине не будет, а уже после этой даты транспортом сможет пользоваться большее количество людей.

Но нужно будет придерживаться масочного режима и постоянной дезинфекции.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Точная дата открытия метро в Украине пока также неизвестна. По словам министра, это объясняется тем, что работникам метрополитена будет довольно трудно на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло.

К слову, последние новости о карантине в Украине, вы можете просмотреть в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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