Карантин в Украине: что проходит 7 мая (КАРТА)

7 мая в Украине зафиксировали 507 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших возросло до 13 691.
Из них 340 человек умерли, 2 396 пациентов выздоровели.
Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в трех областях — Одесской (63), Черновицкой (63) и Днепропетровской (56).
Также уже второй день подряд фиксируют увеличение количества зараженных во Львовской области (за сутки +42 случая).
В Вооруженных силах ситуация несколько лучше. 7 мая здесь подтвердили только два новых случая заражения.
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В Киеве также значительно уменьшилось количество больных — за сутки обнаружили 24 случая. Всего в столице коронавирусом болеют 1 675 человек.
Ослабление карантина и открытие рынков
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице должны открыться 37 рынков, сегодня работают десять из них:
- Демеевский;
- Маяк;
- Печерский;
- Владимирский;
- Базар на Лесной;
- Феофановский;
- Одесский;
- Иллис;
- Выгуровский;
- Бессарабский.
Всего Госслужба по вопросам защиты потребителей проверила 586 рыков по всей стране. Из них открылись 555, не готовыми оказались 34.
Общественный транспорт на карантине
До 22 мая резких изменений в работе общественного транспорта в Украине не будет, а уже после этой даты транспортом сможет пользоваться большее количество людей.
Но нужно будет придерживаться масочного режима и постоянной дезинфекции.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Точная дата открытия метро в Украине пока также неизвестна. По словам министра, это объясняется тем, что работникам метрополитена будет довольно трудно на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло.
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