Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Коронавирус в Украине зафиксирован у 13 691 человека. Из них 4 193 госпитализированы и 9 498 находятся дома на самоизоляции под присмотром врачей.

По статистике от коронавируса в Украине умерли 340 человек. Количество выздоровевших составляет 2 396 человек.

По состоянию на 7 мая в Украине проведено 151 301 тест на коронавирус. За сутки проведено 7 018 тестов.

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Возрастная группа заболевших в Украине:

0-5 лет – 265 человек

6-17 – 659 человек

18-39 – 3 999 человек

40-64 – 6 845 человек

65+ – 1 899 человек

Больных коронавирусом женщин в Украине больше, чем мужчин – 57% против 43%.

Всего в Украине зарегистрирован 2 660 случаев заболевания среди медиков.

Коронавирус в Украине по областям

1. Черновицкая область (заболели – 2 048, умерло – 62, выздоровело – 258);

2. Ивано-Франковская область (заболели – 1 055, умерло – 59, выздоровело – 126);

3. Тернопольская область (заболели – 951, умерло – 17, выздоровело – 211).

В Киеве зафиксирован 1 675 случаев заражения Covid-19. 110 человек вылечились, а 29 скончались.

Распространение коронавируса в Украине по областям

Индекс самоизоляции по Украине

Согласно данным мобильного оператора Киевстар, больше всего самоизоляции придерживаются в Ивано-Франсковске (51,85%), Киеве (45,09%), Тернополе (42,68%), Львове (41,39%) и Черновцах (41,31%).

Симптомы коронавируса

Среди основных симптомов коронавируса отмечают повышение температуры (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.

Однако, в зависимости от сложности протекания заболевания могут появляться и другие симптомы: боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах, головная боль, тошнота, диарея, вялость, потеря сознания и судороги.

Коронавирус также может протекать бессимптомно, но человек все равно будет являться носителем заболевания.

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Факты ICTV следят за тем, что происходит во время карантина в Киеве и областях.