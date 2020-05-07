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Факты / Украина

На Киевщине подтвердили 916 случаев Covid-19

На Киевщине подтвердили 916 случаев заболевания коронавирусом, из них — у 84 детей и 108 медицинских работников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

— По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 7 мая 2020 года официально подтверждено 916 случаев заболевания коронавирусом, из них — у 84 детей и 108 медицинских работников (данные за весь период), — говорится в сообщении.

За последние сутки выявлено 25 новых случаев.

Распространение коронавируса по районам:

  • Обуховский — 164;
  • Киево-Святошинский- 311;
  • Барышевский — 7;
  • Бориспольский — 25;
  • Броварской — 42;
  • Бородянский -7;
  • Васильковский — 18;
  • Вышгородский — 10;
  • Иванковский — 2;
  • Макаровский — 12;
  • Мироновский — 3;
  • Переяслов-Хмельницкий — 7;
  • Полесский — 1;
  • Рокитнянский — 2;
  • Ставищенский — 7;
  • Таращанский — 1;
  • Згуровский — 2;
  • Богуславский — 5;
  • Фастовский — 3;
  • Сквирский — 2.

Выздоровели уже 103 человека, в том числе 6 детей. За время пандемии умерло 19 человек.

Напомним, по состоянию на 12.00 7 мая в Киеве зафиксировано 1675 случаев коронавируса, из которых 24 — за прошедшие сутки.

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