На Киевщине подтвердили 916 случаев заболевания коронавирусом, из них — у 84 детей и 108 медицинских работников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

— По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 7 мая 2020 года официально подтверждено 916 случаев заболевания коронавирусом, из них — у 84 детей и 108 медицинских работников (данные за весь период), — говорится в сообщении.

За последние сутки выявлено 25 новых случаев.

Распространение коронавируса по районам:

Обуховский — 164;

Киево-Святошинский- 311;

Барышевский — 7;

Бориспольский — 25;

Броварской — 42;

Бородянский -7;

Васильковский — 18;

Вышгородский — 10;

Иванковский — 2;

Макаровский — 12;

Мироновский — 3;

Переяслов-Хмельницкий — 7;

Полесский — 1;

Рокитнянский — 2;

Ставищенский — 7;

Таращанский — 1;

Згуровский — 2;

Богуславский — 5;

Фастовский — 3;

Сквирский — 2.

Выздоровели уже 103 человека, в том числе 6 детей. За время пандемии умерло 19 человек.

Напомним, по состоянию на 12.00 7 мая в Киеве зафиксировано 1675 случаев коронавируса, из которых 24 — за прошедшие сутки.