На Киевщине подтвердили 916 случаев заболевания коронавирусом, из них — у 84 детей и 108 медицинских работников.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.
— По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 7 мая 2020 года официально подтверждено 916 случаев заболевания коронавирусом, из них — у 84 детей и 108 медицинских работников (данные за весь период), — говорится в сообщении.
За последние сутки выявлено 25 новых случаев.
Распространение коронавируса по районам:
- Обуховский — 164;
- Киево-Святошинский- 311;
- Барышевский — 7;
- Бориспольский — 25;
- Броварской — 42;
- Бородянский -7;
- Васильковский — 18;
- Вышгородский — 10;
- Иванковский — 2;
- Макаровский — 12;
- Мироновский — 3;
- Переяслов-Хмельницкий — 7;
- Полесский — 1;
- Рокитнянский — 2;
- Ставищенский — 7;
- Таращанский — 1;
- Згуровский — 2;
- Богуславский — 5;
- Фастовский — 3;
- Сквирский — 2.
Выздоровели уже 103 человека, в том числе 6 детей. За время пандемии умерло 19 человек.
Напомним, по состоянию на 12.00 7 мая в Киеве зафиксировано 1675 случаев коронавируса, из которых 24 — за прошедшие сутки.