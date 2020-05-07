Ослабление карантина в Одессе начнется с 11 мая.

Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города.

В частности, позволят восстановить работу непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, химчисток и услуг ремонта.

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Заведения общественного питания работать не только с доставкой, но и откроются на летних площадках.

Кроме того, с 11 мая официально разрешат посещать детские площадки, пляжи, парки, скверы и музеи под открытым небом.

В решении комиссии указано, что ослабление карантинных норм и в дальнейшем будут означать соблюдение рекомендаций Минздрава о безопасном расстояние между людьми и индивидуальных средствах защиты.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем последнем интервью заявил следующее: Фактически в Одессе отменили карантин.

Его заместитель, Павел Вугельман, прокомментировал решение комиссии через видеообращение к гражданам.

Напомним, согласно решению Кабмина с 11 мая адаптивный карантин введут в Киеве и еще трех регионах: Черновицкой, Ровенской и Тернопольской областях.