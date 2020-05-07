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Факты / Украина / Общество

Первые электрички запустят после 22 мая — Криклий

После 22 мая, нет гарантий, что поезда заработают полноценно.

Об этом Фактам ICTV заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— После 22 мая мы планируем постепенно график для пригородного транспорта и городского. Далее междугородный, а последним уже поезда типа Интерсити и международные перевозки, — сказал министр транспорта.

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Пригородные поезда и электрички сегодня занимаются развозкой работников к объектам критической инфраструктуры.

— Мы называем такой их график коронарежимом, — добавил министр.

Ранее Владислав Криклий в комментарии Фактам ICTV рассказал, когда заработает внутреннее и международное авиасообщение.

Точную дату сейчас сказать невозможно. Но внутреннее авиасообщение может заработать в июня.

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