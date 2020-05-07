Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но уже 11 мая будет отменена часть ограничительных мер. В каждом регионе состоятся различные послабления, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение приняли 4 мая на внеочередном заседании правительства.

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Напомним, 6 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в рамках ослабления карантина наземный общественный транспорт столицы будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.