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Факты / Украина / Политика

Постановление КМУ о продлении карантина до 22 мая (ДОКУМЕНТ)

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но уже 11 мая будет отменена часть ограничительных мер. В каждом регионе состоятся различные послабления, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение приняли 4 мая на внеочередном заседании правительства.

Читайте: Ослабление карантина в Киеве: как будет работать транспорт

Напомним, 6 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в рамках ослабления карантина наземный общественный транспорт столицы будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.

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