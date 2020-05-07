Полицейские Киева провели профилактический рейд возле железнодорожного вокзала.
— Столичные полицейские совместно с представителем санитарно-эпидемиологической службы провели очередной профилактический рейд и разъяснили гражданам о необходимости соблюдения карантина, — отмечают в полиции.
Правоохранители отработали территорию вокруг Центрального железнодорожного вокзала.
Объясняли правила и меряли температуру: полиция провела рейд на вокзале Киева / 3 фотографии
Во время беседы полицейские интересовались, не нуждаются ли люди в медицинской помощи, и по необходимости предлагали вызвать скорую, а сотрудник санитарно-эпидемиологической службы проводил температурный скрининг.
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