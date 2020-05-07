Рада поддержала законопроект об обязательном тестировании на Covid-19 (ДОКУМЕНТ)

Верховная Рада Украины поддержала инициативу об обязательном тестировании на Covid-19 лиц с признаками коронавируса, контактных лиц и медиков.

За закон О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни Covid-19 (№3380) проголосовали 336 нардепов из 360 зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательная инициатива предусматривает:

проведение широкомасштабного тестирования населения;

открытие пунктов тестирования на территории всей страны;

возмещение 100% дохода медработникам, которые находятся на самоизоляции;

отчетность об обеспечении тестами и средствами индивидуальной защиты медучреждений;

обучение для медперсонала во время пандемии.

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Проект Закону про внесення …

Кроме того, Минздрав должен разработать действенный алгоритм распределения больных коронавирусом между больницами.

Напомним, ранее мы писали о повестке дня внеочередного заседания Рады 7 мая, нардепы запланировали два законопроекта о противодействии коронавирусу в Украине.