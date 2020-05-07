Верховная Рада Украины определила размеры страховых выплат медработникам, которые пострадали или умерли во время ликвидации последствий пандемии коронавируса в Украине. За законопроект №3376-1 проголосовали 340 депутатов из 359 присутствующих в сессионном зале.

По статусу парламент приравнял медработников к военнослужащим, а их семьи будут пользоваться теми же правами и гарантиями, что родственники последних.

В случае смерти медицинского работника в течение одного месяца его семья получит разовую выплату в 750-кратном размере прожиточного минимума.

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Если же работник получил инвалидность, то государство обеспечивает страховые выплаты в течение одного календарного года в размере не менее 300 прожиточных минимумов. Сумма выплаты зависит от установленной группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, ее определит Кабмин.

Закон вступает в силу со следующего дня после его публикования.

Напомним, ранее мы писали, что Рада поддержала обязательно тестирование на коронавирус.