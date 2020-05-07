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Факты / Украина / Общество

В Днепре будут брать плазму крови у тех, кто вылечился от коронавируса

В Днепре для борьбы с коронавируса подготовили центр для забора плазмы крови.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

По его словам, донорам крови с антителами Covid-19 будут выплачивать по тысяче гривен.

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— Достигнута договоренность с фармацевтической компанией Биофарма, которая начнет в Днепре сбор плазмы крови тех, кто вылечились от коронавируса, — написал Филатов.

Кровь с антителами Covid-19 будут использовать для разработки инновационных лекарств против смертельной инфекции.

Напомним, женщина в Черкассах стала первым человеком в Украине, который сдал донорскую кровь для помощи больным Covid-19.

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