В больнице Кагарлыка Киевской области от коронавируса умерла пациентка, которая болела онкологией.

Киевлянка удачно перенесла операцию по ликвидации опухоли, но потом почувствовала себя плохо. Она два раза приезжала в онкоцентр, но ее отказались госпитализировать. На третий раз женщину привезли без сознания.

Ей провели тест на коронавирус, который дал положительный результат. Из онкоцентра женщину перевезли в больницу Кагарлыка, хотя ее нельзя было транспортировать.

— Люду, с открывшимся внутренним кровотечением, которую нельзя двигать и на метр, погрузили в машину и отвезли… Нет, не в Александровскую… Хотя Люда живет то в Киеве. Люду отвезли в разваленный госпиталь Кагарлыка, — сообщила подруга умершей Елена Подгорная.

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По словам женщины, в Кагарлыке женщине не смогли оказать нужную помощь. По прибытию в больницу ее подключили к аппарату ИВЛ, но, к сожалению, пациентку не удалось спасти.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве умерших от коронавируса будут кремировать бесплатно.

Источник: Елена Подгорная