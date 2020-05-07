Украина сохранит в ТКГ представителей власти, независимо от позиции России — Ермак

Украина сохранит в составе минской Трехсторонней контактной группы представителей правительства и парламента даже в случае, если Россия не примет аналогичное решение.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Это наше суверенное право. Мы сделали первый шаг. Если ответных шагов не будет, будем работать в этом составе делегации. Мы считаем, что нам это нужно и наша позиция будет проактивной, — сказал Ермак.

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Он напомнил, что российская делегация настаивает на том, чтобы некоторые решения определялись протоколом, отметив, что это невозможно реализовать без присутствия представителей власти с другой стороны.

— Украина будет проактивной стороной на этих переговорах. На следующем заседании в Минске украинской стороной будут представлены в качестве приглашенных представители территорий — перемещенные лица, те, кто вынужденно проживают не на Донбассе, — сказал руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, возможность проведения в октябре 2020 года местных выборов на оккупированных территориях будет определяться исходя из того, созданы ли для этого все условия на начало избирательного процесса.

Напомним, Алексея Резникова назначили заместителем Леонида Кучмы в ТКГ.