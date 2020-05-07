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Факты / Украина

В Украину прилетели более 470 пассажиров из Канады, Норвегии и Индии

За минувшие сутки в аэропорт Борисполь прилетели более 470 пассажиров из Канады, Норвегии и Индии.

Пограничники осуществили температурный скрининг пассажиров и опросили их о состоянии здоровья.

Среди прибывших не зафиксировано лиц с повышенной температурой тела или симптомами ОРВИ.

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Один пассажир из Гоа решил отправиться на карантин в обсерватор, а остальные выбрали двухнедельную самоизоляцию с применением приложения Дія дома.

— Вчера в пункте пропуска Борисполь оформили на прилет более 470 пассажиров, прибывших тремя эвакуационными рейсами. Самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 тыс. человек.

Напомним, 3 мая в аэропорт Борисполь прибыли эвакуационными рейсами более 550 украинцев. Спецрейсы прибыли из Нью-Йорка, Лиссабона, Парижа и Цюриха.

Источник: Госпогранслужба

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