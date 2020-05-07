Взрывы на складах боеприпасов: в Офисе генпрокурора назвали четыре версии

Взрывы боеприпасов на складах и арсеналах Министерства обороны могут иметь минимум четыре основные версии.

Об этом говорилось во время встречи генпрокурора Ирины Венедиктовой с представителями временной следственной комиссии Верховной Рады, правоохранительными органами и судебно-экспертных учреждений.

Четыре основные версии взрывов:

— причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи;

— халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей;

— наступления пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторов;

— диверсия с возможным использованием беспилотного летательного аппарата.

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Венедиктова отметила, что прокуратура приобщит отчет временной следственной комиссии Верховной Рады к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года произошли взрывы на арсенале в Балаклее. Около 36 тыс. жителей города и близлежащих сел эвакуировали.