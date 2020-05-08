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Факты / Украина / Общество

65 новых случаев: Садовый созывает штаб из-за Covid-19 на Львовщине

По состоянию на утро 8 мая в Львовской области зарегистрировали 660 случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

— За сутки на Львовщине — 65 положительных ПЦР-тестов, в общем 660 инфицированных коронавирусом, из них 18 — летальные, 138 пациентов выздоровели, — заявила руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

Читайте: Львов откроет авиасообщение и гостиницы летом — план выхода из карантина

За вчерашние сутки, 7 мая, лабораторные центры в городе провели 315 ПЦР-тестов, из которых 65 показали положительный результат.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что это самый большой результат на сегодня по Украине.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Львівська міська рада

Фото: Dreamstime

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