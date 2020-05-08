Почему медики не получили 300% доплаты: объяснение Кабмина

Не все медики получили доплаты в 300% из-за того, что некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию на закупку медтехники и оборудования в больницы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил, что субвенция вроде и была потрачена на медицинские цели, но не на доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом.

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По словам Олега Немчинова, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации.

Поэтому, по его мнению, есть основания привлекать к ответственности председателей ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к председателям ОГА с поручением выплатить долги медикам.