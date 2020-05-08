Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 мая, курс доллара на уровне 26,81 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 12 копеек.
Евро подешевел на 19 копеек и составил 28,91 грн.
Российский рубль немного подорожал и составляет 0,364 грн.
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Курс валют в Украине от НБУ на 08.05:
- 1 доллар США — 26,81 грн;
- 1 евро — 28,91 грн;
- 1 российский рубль — 0,36 грн.
- 1 польский злотый — 6,36 грн.
Напомним, НБУ установил официальный курс доллара на 7 мая на уровне 26,93 грн/$1.