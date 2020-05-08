Карантин в Украине: что происходит 8 мая (КАРТА)

8 мая в Украине зафиксировали 504 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших возросло до 14 195.

Из них 361 человек умер, однако 2 706 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество больных зафиксировано в Черновицкой области — 2 097 пациентов, Киеве — 1 721 человек и Ивано-Франковской области, где заражено 1 078 граждан.

Также уже второй день подряд фиксируют увеличение количества зараженных во Львовской области (за сутки +65 случаев). По состоянию на утро 8 мая во Львовской области зарегистрировали 660 случаев коронавируса.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что это самый большой показатель в Украине, поэтому он созвал штаб быстрого реагирования.

По состоянию на утро 8 мая в Вооруженных Силах Украины на Covid-19 болеет 33 человека.

За последние сутки зарегистрировали 4 случая коронавируса. Трое служащих находятся в медицинских учреждениях, один лечится дома, под наблюдением врачей.

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По состоянию на 12.00 в Киеве зафиксировали 1 721 случай коронавирусной инфекции. За сутки заболели еще 46 людей, из них один медик. 127 человек выздоровели, 32 — умерли, трое — за последние сутки.

Ослабление карантина и открытие рынков

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице должны открыться 37 рынков, сегодня работают десять из них:

Демеевский;

Маяк;

Печерский;

Владимирский;

Базар на Лесной;

Феофановский;

Одесский;

Иллис;

Выгуровский;

Бессарабский.

Всего Госслужба по вопросам защиты потребителей проверила 586 рынков по всей стране. Из них открылись 555, не готовыми оказались 34.

Правительство разрешило работать летним площадкам кафе и ресторанов уже на первом этапе ослабление ограничений.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева утвердила условия для работы предприятий — они смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности.

Адаптивный карантин в Украине будет устанавливать местная власть, а правительство разрабатывает рекомендации относительно локального усиления ограничительных мер.

— Начиная с 11 мая, правительство внедрило первое ослабление карантина в Украине. Органы местного самоуправления имеют право самостоятельно усиливать карантинные меры. Именно это и является адаптивным карантином, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Государство устанавливает отдельные правила, однако в случае ухудшения ситуации местные власти смогут усилить ограничительные меры в соответствии с конкретной ситуацией.

Точная дата открытия метро в Украине пока неизвестна. Это объясняется тем, что работникам метрополитена будет довольно трудно на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло.

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