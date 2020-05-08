Карантин в Украине: что происходит 8 мая (КАРТА)

8 мая в Украине зафиксировали 504 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших возросло до 14 195.
Из них 361 человек умер, однако 2 706 пациентов выздоровели.
Наибольшее количество больных зафиксировано в Черновицкой области — 2 097 пациентов, Киеве — 1 721 человек и Ивано-Франковской области, где заражено 1 078 граждан.
Также уже второй день подряд фиксируют увеличение количества зараженных во Львовской области (за сутки +65 случаев). По состоянию на утро 8 мая во Львовской области зарегистрировали 660 случаев коронавируса.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что это самый большой показатель в Украине, поэтому он созвал штаб быстрого реагирования.
По состоянию на утро 8 мая в Вооруженных Силах Украины на Covid-19 болеет 33 человека.
За последние сутки зарегистрировали 4 случая коронавируса. Трое служащих находятся в медицинских учреждениях, один лечится дома, под наблюдением врачей.
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По состоянию на 12.00 в Киеве зафиксировали 1 721 случай коронавирусной инфекции. За сутки заболели еще 46 людей, из них один медик. 127 человек выздоровели, 32 — умерли, трое — за последние сутки.
Ослабление карантина и открытие рынков
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице должны открыться 37 рынков, сегодня работают десять из них:
- Демеевский;
- Маяк;
- Печерский;
- Владимирский;
- Базар на Лесной;
- Феофановский;
- Одесский;
- Иллис;
- Выгуровский;
- Бессарабский.
Всего Госслужба по вопросам защиты потребителей проверила 586 рынков по всей стране. Из них открылись 555, не готовыми оказались 34.
Правительство разрешило работать летним площадкам кафе и ресторанов уже на первом этапе ослабление ограничений.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева утвердила условия для работы предприятий — они смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности.
Адаптивный карантин в Украине будет устанавливать местная власть, а правительство разрабатывает рекомендации относительно локального усиления ограничительных мер.
— Начиная с 11 мая, правительство внедрило первое ослабление карантина в Украине. Органы местного самоуправления имеют право самостоятельно усиливать карантинные меры. Именно это и является адаптивным карантином, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Государство устанавливает отдельные правила, однако в случае ухудшения ситуации местные власти смогут усилить ограничительные меры в соответствии с конкретной ситуацией.
Точная дата открытия метро в Украине пока неизвестна. Это объясняется тем, что работникам метрополитена будет довольно трудно на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло.
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