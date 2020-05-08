Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 8 мая в Киеве подтвердили еще 46 случаев Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 1 721. Выздоровели 127 киевлян, а умерли 32 инфицированных пациентов.

Кто заболел за последние сутки:

18 женщин в возрасте от 26 до 81 года;

21 мужчин в возрасте от 31 до 79 лет;

3 девочки — 2, 8 и 13 лет;

4 мальчика — 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

— Ситуация с распространением вируса неутешительная. Впервые за время борьбы Киева с пандемией за минувшие сутки в столице — три летальных случая от коронавируса, — подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 362 больных, за сутки +1;

— 362 больных, за сутки +1; Шевченковский район — 130 больных, за сутки +5;

— 130 больных, за сутки +5; Соломенский район — 165 больных, за сутки +6;

— 165 больных, за сутки +6; Днепровский район — 154 больных, за сутки +4;

— 154 больных, за сутки +4; Святошинский район — 103 больных, за сутки +4;

— 103 больных, за сутки +4; Деснянский район — 161 больной, за сутки +13;

— 161 больной, за сутки +13; Подольский район — 79 больных, за сутки +0;

— 79 больных, за сутки +0; Голосеевский район — 154 больных, за сутки +2;

— 154 больных, за сутки +2; Оболонский район — 120 больных, за сутки +3;

— 120 больных, за сутки +3; Дарницкий район — 293 больных, за сутки +8.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который может начаться 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

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С 11 мая в столице заработают рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 9.00 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболело 504 человека.