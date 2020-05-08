PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

По состоянию на 8 мая 2020 года в Украине зафиксировано 14 195 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Из них 361 летальный, 2 706  пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — статистика по областям

 

На данный момент коронавирус выявлен: 

  • Винницкая область — 514 случаев;
  • Волынская область — 424 случая;
  • Днепропетровская область — 652 случая;
  • Донецкая область — 91 случай;
  • Житомирская область — 480 случаев;
  • Закарпатская область — 644 случая;
  • Запорожская область — 312 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1078 случаев;
  • Кировоградская область — 408 случаев;
  • г. Киев — 1721 случай;
  • Киевская область — 935 случаев;
  • Львовская область — 660 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 179 случаев;
  • Одесская область — 583 случая;
  • Полтавская область — 239 случаев;
  • Ровенская область — 855 случаев;
  • Сумская область — 147 случаев;
  • Тернопольская область — 959 случаев;
  • Харьковская область — 478 случаев;
  • Херсонская область — 149 случаев;
  • Хмельницкая область — 148 случаев;
  • Черновицкая область — 2097 случаев;
  • Черкасская область — 331 случай;
  • Черниговская область — 69 случаев.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка