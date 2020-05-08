По состоянию на 8 мая 2020 года в Украине зафиксировано 14 195 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Из них 361 летальный, 2 706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случаев.

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На данный момент коронавирус выявлен:

Винницкая область — 514 случаев;

Волынская область — 424 случая;

Днепропетровская область — 652 случая;

Донецкая область — 91 случай;

Житомирская область — 480 случаев;

Закарпатская область — 644 случая;

Запорожская область — 312 случаев;

Ивано-Франковская область — 1078 случаев;

Кировоградская область — 408 случаев;

г. Киев — 1721 случай;

Киевская область — 935 случаев;

Львовская область — 660 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 179 случаев;

Одесская область — 583 случая;

Полтавская область — 239 случаев;

Ровенская область — 855 случаев;

Сумская область — 147 случаев;

Тернопольская область — 959 случаев;

Харьковская область — 478 случаев;

Херсонская область — 149 случаев;

Хмельницкая область — 148 случаев;

Черновицкая область — 2097 случаев;

Черкасская область — 331 случай;

Черниговская область — 69 случаев.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.