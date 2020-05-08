По состоянию на 8 мая 2020 года в Украине зафиксировано 14 195 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Из них 361 летальный, 2 706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случаев.
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На данный момент коронавирус выявлен:
- Винницкая область — 514 случаев;
- Волынская область — 424 случая;
- Днепропетровская область — 652 случая;
- Донецкая область — 91 случай;
- Житомирская область — 480 случаев;
- Закарпатская область — 644 случая;
- Запорожская область — 312 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1078 случаев;
- Кировоградская область — 408 случаев;
- г. Киев — 1721 случай;
- Киевская область — 935 случаев;
- Львовская область — 660 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 179 случаев;
- Одесская область — 583 случая;
- Полтавская область — 239 случаев;
- Ровенская область — 855 случаев;
- Сумская область — 147 случаев;
- Тернопольская область — 959 случаев;
- Харьковская область — 478 случаев;
- Херсонская область — 149 случаев;
- Хмельницкая область — 148 случаев;
- Черновицкая область — 2097 случаев;
- Черкасская область — 331 случай;
- Черниговская область — 69 случаев.
Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.