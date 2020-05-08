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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Коронавирус в Украине зафиксировано у 14 195 человек. Из них 4 430 госпитализированы и 9 765 находятся дома на самоизоляции под наблюдением врачей.

По статистике от коронавируса в Украине умер 361 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 2 706 человек.

По состоянию на 8 мая в Украине проведено 159 155 тестов на коронавирус. За сутки проведено 7 854 тестов.

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Возрастная группа заболевших в Украине:

  • 0-5 лет — 279 человек;
  • 6-17 — 687 человек;
  • 18-39 — 4136 человек;
  • 40-64 — 7082 человек;
  • 65 + — 1990 человек.

Больных коронавирусом женщин в Украине больше, чем мужчин – 57% против 43%.

Всего в Украине зарегистрировано 2 758 случаев заболевания среди медиков.

Коронавирус в Украине по областям

1. Черновицкая область — (заболели — 2 097, умерло — 67, выздоровели — 301)

2. Ивано-Франковская область — (заболели — 1 078, умерло — 60, выздоровели — 147)

3. Тернопольская область — (заболели — 959, умерло — 17 выздоровели — 254)

В Киеве зафиксировано 1 721 случай заражения Covid-19. Умерло — 32, выздоровели 127 человек.

Распространение коронавируса в Украине по областям

Индекс самоизоляции по Украине

Согласно данным мобильного оператора Киевстар, больше всего самоизоляции придерживаются в Ивано-Франсковске (51,85%), Киеве (45,09%), Тернополе (42,68%), Львове (41,39%) и Черновцах (41,31%).

Симптомы коронавируса

Среди основных симптомов коронавируса отмечают повышение температуры (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.

Однако, в зависимости от сложности протекания заболевания могут появляться и другие симптомы: боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах, головная боль, тошнота, диарея, вялость, потеря сознания и судороги.

Коронавирус также может протекать бессимптомно, но человек все равно будет являться носителем заболевания.

Профилактика коронавируса

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Факты ICTV следят за тем, что происходит во время карантина в Киеве и областях.

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