Медицинская реформа не адаптирована к украинским реалиям — Степанов

Аудит, проведенный Минздравом, показал, что медицинская реформа совсем не адаптирована к украинским реалиям.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделаны красивые слайды в презентации и названо все это реформой, — отметил он.

Максим Степанов добавил, что медицинская реформа в таком виде, в котором ее получили, — это реформа не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов.

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Министр заверил, что доведет реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Минздрав предложить пути решения проблем медицинской реформы.

Поскольку из-за нового механизма финансирования могут уволить около 50 тыс. медиков и закрыть 332 больницы.